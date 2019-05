Eerste selectie Lelystad’67 loopt leeg na machtsstrijd, Schaken keert niet terug

Een groot aantal spelers kondigde eerder al aan om elders te gaan voetballen, onder andere bij Unicum. Na de vergadering van dinsdagavond, waarin werd besloten om ‘De Commissie Toekomst van Lelystad ’67’ de macht te geven, kwam daar nog een hele groep afzeggers bij. Het aantal stoppende voetballers is niet meer op drie handen te tellen. “Het is hun mening, ze zien het niet zitten met de mensen die nu aan het roer zijn gekomen”, weet trainer Eric de Jongh, die aankomend seizoen ook al naar Unicum vertrekt.

Nacompetitie

De coach en zijn ploeg spelen aankomende zaterdag in de eerste ronde van de nacompetitie om promotie. Het doorgaan van die wedstrijd loopt geen gevaar, want de groep wil het seizoen waardig afsluiten. “Er is iets ontstaan, dat we het allemaal alleen moeten doen. Je creëert op zo’n moment een soort van eer. Het groepsgevoel is onderling echt enorm”, stelt De Jongh.