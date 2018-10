Eerste tegengoal levert SVM puntverlies op

In de aanvankelijk gelijkopgaande wedstrijd was de eerste kans voor SVM-spits Martin Peters, die een zwakke kopbal afleverde. De dit seizoen nog niet gepasseerde SVM-keeper Christaan Haagsma zag zijn vijfde clean sheet in gevaar komen na pogingen van de behendige Roy Meijerink, maar hij hield zijn doel schoon.

In het verloop van de wedstrijd speelde SVM steeds dominanter. Veel meer dan een groot percentage balbezit leverde het overwicht voor rust niet op. Net na rust was de meest hectische periode voor keeper Haagsma, terwijl in de tegenstoot Chris Berndsen in kansrijke positie op Hardenberg keeper Kortman schoot. Even later was het wel raak voor Berndsen die op pure snelheid een assist van Sander Heimens verzilverde.