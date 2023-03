Eerste winst met nieuwe trainer moet einde van de ellende inluiden bij WWNA: ‘Promoveren is absoluut nog mogelijk’

Overzicht Zwolle d’Olde Veste’54 heeft de smaak te pakken, Flevo Boys hekkenslui­ter af en spektakel­stuk in Dronten

In het nieuwe voetbalweekend kwamen HHC Hardenberg en SV Urk bedrogen uit. Flevo Boys daarentegen deed goede zaken en is in ieder geval voor een week hekkensluiter af in de vierde divisie B. In diezelfde competitie liet d’Olde Veste’54 zien aardig op stoom te zijn, door voor de derde keer op rij te winnen. In Dronten beleefde het plaatselijke Reaal een hectische wedstrijd tegen 's-Heerenbroek: er vielen liefst negen goals. Dat en nog veel meer in onderstaand amateurvoetbaloverzicht, dat regelmatig wordt aangevuld.