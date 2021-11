Eerste zege voor Be Quick Zutphen en FC RDC, Almen te sterk voor koploper Twello

Tweede klasse H

De eerste overwinning voor Be Quick Zutphen is binnen. Met de eerste driepunter van het seizoen komt Be Quick ook meteen van de laatste plaats af. Be Quick-trainer Wilco Klop is door het dolle heen: ,,Het voelt heel goed en het is verdiend. We hebben veel kansen gehad en we hadden vaker moeten scoren. Daar moeten we aan werken. We hebben wel lekker gevoetbald en we zijn heel blij met het resultaat.”