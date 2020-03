Eeuwfeest Vaassen van de agenda door coronavirus

Voorzitter Ben Meuleman heeft de leden moeten mededelen dat alle onderdelen van het feest zijn geschrapt. De herdenking, receptie, reünie, voetbalkwis, jeugdactiviteiten, slaapfestijn, galavond, het dorpsfeest en het jubileum-darttoernooi. ,,Ontzettend jammer’’, stelt de preses, die meteen een oproep doet aan de leden om elkaar te steunen. ,,De weekenden zijn leeg, zonder betekenis bijna. Ons sociale netwerk ligt totaal stil. Laten we kort bij elkaar blijven en met elkaar deze moeilijke tijden overwinnen, laten we in gedachten kort bij kort op elkaar. Wees sterk en ondersteun elkaar en onze club. Het is van belang deze barre tijd te doorstaan en daarna met een frisse blik de wereld in te kijken.’’