EFC'58 zeer eenvoudig langs Vierhouten

Al na vijf minuten lag de bal achter Vierhouten-doelman Joey Visch. Na een vlijmscherpe voorzet van Mohammed Khottour knikte Ahmadi de bal tegen de touwen: 1-0. Vierhouten toonde bar weinig aanvallende intenties, terwijl EFC het initiatief nam. Daarvoor werd het beloond, want Ahmadi verdubbelde score. Een minuut later was het bijna 3-0, maar de stift van Joey Termaat raakte de paal, terwijl ook zijn kopbal geen doel trof.