EFC’58 is de betere ploeg, maar Zwart-Wit’63 lacht het laatst

Derde klasseEFC ’58 trof als nieuwkomer in de derde klasse zaterdagmiddag met Zwart-Wit ’63 een ambitieuze competitiegenoot. Dat Zwart-Wit de derby met 0-2 won lag in de lijn der verwachting, maar dat EFC eigenlijk het betere van het spel had, zagen niet veel mensen aankomen.