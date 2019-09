Effectief Berkum verslaat dynamische koploper Swift

Pas na rust ging het spel op de wagen en het was Johnsen Bacuna die Swift een tegengoal bezorgde. De gelijkmaker van Jesse Dingjan volgde razendsnel, maar Berkum had ook meteen weer een antwoord klaar via invaller Michel van Aggele. Hierna was de wedstrijd qua spelbeeld beter in balans. Swift miste in de extra tijd nog een grote kans en dus trok Berkum de driepunter over de streep.