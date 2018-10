Effectief Go Ahead Kampen wint van Nunspeet

De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Een snel genomen vrije trap kwam bij de opgekomen Nick Bakker terecht, die met een vlijmscherpe voorzet Jurrian Zandbergen vond: 1-0. In de rest van de eerste helft gebeurde er vrij weinig, tot de veertigste minuut aanbrak. Wail Doufikar verdubbelde de voorsprong voor Go Ahead en even later zette de ingevallen Timothy Fechter zelfs de 3-0 op het scorebord. Dit leek Nunspeet wakker te schudden, want op slag van rust scoorde voormalig Go Ahead-speler Patrick Pluim de 3-1. Isa Kiziler leek zelfs nog de aansluitingstreffer binnen te schieten, maar zijn schot ging via de binnenkant van de paal uit het doel.