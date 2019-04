Effectief Wilsum legt Kampen voor rust over de knie

WHC klopt ook Urk op eigen veld

17:27 Door er kort op te zitten en goed druk te zetten, heeft WHC nu al zes duels op rij niet meer verloren in eigen huis. Ook Urk, een outsider voor de titel in de hoofdklasse B, kreeg te maken met die ingrediënten en verloor met 1-0. Het hobbelige veld in Wezep leverde zo alweer de vijfde zege in die serie van zes op.