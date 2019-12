EGVV-trainer Tim Kollen kijkt uit naar warm weerzien met SVBV

wedstrijd van de weekTwee promoties, goede kennissen en een baan. Dat hield EGVV-trainer Tim Kollen over aan zijn periode bij SVBV in Barchem. Zondag staat de Lochemer in Gelselaar tegenover zijn oude club.

Een leuk weerzien, zo omschrijft Tim Kollen het treffen tussen EGVV en SVBV. De huidige EGVV-trainer treft bij de ploeg uit Barchem immers de nodige bekenden. Tussen 2011 en 2015 fungeerde Kollen vier seizoenen lang als eindverantwoordelijke bij SVBV. Verschillende spelers uit die periode staan aanstaande zondag nog altijd binnen de lijnen. ,,En Mike Lemmers, die nu trainer is van SVBV, was toen mijn assistent. Afgelopen zaterdag zijn we nog met de technische staf van toen naar het Mega Piraten Festijn geweest. De verzorger en de teammanager gaan dan ook mee. Dat doen we al acht jaar, het is een soort reünie. We zijn goede kennissen geworden.''

Concurrentiebeding

Kollen kijkt dan ook met voldoening terug op zijn tijd bij SVBV. Zijn periode in Barchem legde hem bovendien geen windeieren. Kollen heeft zijn huidige baan als bedrijfsleider bij recreatieboerderij De Waltakke er immers aan te danken. ,,Ik werkte als verkoper van zakelijke mobiele telefonie en kreeg in dezelfde branche een andere baan aangeboden. Maar vanwege een concurrentiebeding mocht ik een jaar lang niet in dezelfde branche werken.''

Kollen trainde op dat moment bij SVBV de zoons van De Waltakke-eigenaar Erik te Velthuis. Zodoende kwam het balletje aan het rollen. Waarom kwam Kollen niet een jaar bij De Waltakke werken? Zo luidde al snel de vraag. De Lochemer organiseerde er in de winter immers al het Waltakke-toernooi in de indoor voetbalhal. Dat toernooi wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. Kollen hapte toe en ging er niet meer weg. Vijf jaar later is hij nog altijd werkzaam bij De Waltakke.

Quote Nu hoop ik met EGVV promotie te halen Tim Kollen, trainer EGVV

Het is niet de enige reden waarom de 39-jarige trainer zijn periode bij SVBV omschrijft als 'een mooie tijd.' In Barchem beleefde Kollen naar eigen zeggen immers zijn grootste successen. Hij leidde de club van de zesde naar de vierde klasse, waarna SVBV zich in het eerste jaar na de promotie wist te handhaven. ,,Nu hoop ik met EGVV promotie te halen.''