Eigen doelpunt levert Flevo Boys drie punten op

In de ijskoude burenstrijd toonde asv Dronten voor rust geen enkel ontzag voor de koploper. De nummer vijf begon enthousiast. Toch was de eerste kans voor Flevo Boys-back Arnoud Post, die onbeheerst over schoot. Aan de andere kant schoot Ricardo Ntalu de bal bij een open kans in handen van keeper Rodney Rosink.