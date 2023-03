Einde aan bekeravontuur van stuntploeg Overwetering: ‘We mogen trots op onszelf zijn’

Vierde klasse Eerst schuift Blauw Wit’66 de sneeuw opzij, daarna de hekkenslui­ter

Het winterweer was zaterdag spelbreker bij bijna alle wedstrijden in deze regio. Ook de plastic grasmat van Blauw Wit’66 in Holten lag verstopt onder een laag sneeuw. Met vereende krachten zorgde de club dat de wedstrijd tegen Winterswijk gespeeld, en daarna gewonnen kon worden: 3-0.