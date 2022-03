Einde aan zegereeks HHC, domper voor Genemuiden, Zwolsche Boys blijft vriend en vijand verbazen

Liveblog Alcides viert eerste zege van 2022, Rohda Raalte verstevigt koppositie in 1E en WWNA scoort olympisch doelpunt

Rohda Raalte-trainer Laurens Knippenborg is van mening dat zijn ploeg thuishoort in de Hoofdklasse. Dankzij een overtuigende 0-3 overwinning op Voorwaarts zette Rohda Raalte zondagmiddag een volgende stap richting promotie. Ook Alcides had wat te vieren, terwijl Steenwijker Boys een kansloze middag beleefde tegen Wacker.

6 maart