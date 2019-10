Eindelijk gaat Gert Heerkes aan de slag bij HHC

Heerkes (53) is al meerdere malen gepolst door HHC voor een zware functie, maar het kwam er maar steeds niet van. Nu dus wel. ,,HHC ligt dicht bij onze familie, mijn zoons (Menno en Tom, red) zijn al sinds hun jeugd bij de club betrokken. Ik wilde graag dichter bij huis wonen, dus alles viel samen.’’ Heerkes was in het betaald voetbal coach van Veendam, Heracles en Willem II en werkte in Hongarije, China en Noorwegen.