Eindelijk naar de zaterdag, maar nog altijd op fiets

Dave Bijsterbosch fietste vijf jaar lang van woonplaats Teuge naar Twello, om daar de voetbalschoenen aan te trekken bij Voorwaarts. Dit seizoen zijn de rollen omgedraaid.

De 31-jarige middenvelder ging zijn droom - op zaterdag voetballen - achterna en koos voor Teuge. En of de duvel ermee speelde, kwam Bijsterbosch deze zomer te wonen in... inderdaad, Twello. Het kan de onvermoeibare middenvelder echter weinig schelen. Eindelijk voetbalt hij eens op zaterdag.

Nieuwsgierigheid

,,De nieuwsgierigheid won het deze zomer", zo kan Bijsterbosch achteraf wel lachen om zijn overstap. ,,Al sinds ik vroeger bij Vaassen speelde, had ik het idee ooit eens op zaterdag te gaan voetballen. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest of dat nu echt zo anders zou zijn dan op zondag. Dit seizoen ben ik 31 geworden. Als ik die droom nog een keer achterna wilde gaan, vond ik dat het dit seizoen wel moest. Ik wilde niet op mijn 35e nog ergens binnen komen wandelen."

Een grote rol bij die overstap was weggelegd voor Teuge-trainer Marcel Vink, die al acht jaar aan het roer staat bij de zaterdagderdeklasser. ,,Al die jaren bij Voorwaarts heb ik contact gehad met Marcel. Hij probeerde me over te halen, maar ik heb de boot altijd afgehouden, omdat ik het in Twello fantastisch had. Maar het was tijd de stap te wagen. Ook omdat ik nu twee kinderen heb. Dan is het wel eens lekker om de zondag helemaal vrij te zijn."

Groot verschil

Daarmee benoemt Bijsterbosch ook gelijk één van de grote verschillen tussen het zaterdag- en zondagvoetbal die hij dit seizoen heeft ondervonden. ,,De afgelopen jaren was ik op zaterdag vrij. Maar dat is toch een dag dat je altijd nog wat dingen moet doen. Dit jaar heb ik voor het eerst het idee dat ik een hele dag in het weekend - zondag - niets op het programma heb en dat bevalt me prima."

Daarbij merkt de aanjager weinig verschil in voetbalniveau. ,,Ik had altijd het idee dat zondagvoetbal technischer was en zaterdagvoetbal vooral draaide om strijd. Dat beeld is inmiddels, na een paar maanden zaterdagvoetbal, aardig vervaagd. Er voetballen hier spelers die moeiteloos in de tweede klasse op zondag meekunnen en ik sta te kijken van de techniek die veel spelers in deze klasse hebben."

Huis bouwen

Bijsterbosch heeft dan ook nog geen moment spijt gehad van zijn overgang. Ondanks zijn plotselinge verhuizing naar Twello. ,,We hebben ons huis in Teuge verkocht en na de bouwvak volgend jaar starten ze met de bouw van ons nieuwe huis in Teuge. Tot die tijd zochten we wat anders en een van de opties was Twello. Het zal toch niet, dacht ik nog."

,,Toen ik besloot bij Teuge te gaan voetballen, dacht ik dat ik letterlijk kruipend naar wedstrijden zou kunnen. Nu kan ik alsnog op de fiets... Maar dat heb ik er wel voor over. Het voelt of de cirkel rond is nu ik eindelijk ook eens op zaterdag voetbal."