Eindelijk nummer één bij Rohda

Tom Vastenavond (34) groeide op bij Rohda, werd Mister Heino en is in de herfst van zijn carrière terug onder de lat in Raalte. ,,Deze club is speciaal voor mij."

De sirenes loeien en de autootjes rollen uit de garage. De kinderen grijpen op hun vrije middag de macht bij de familie Vastenavond. De jongste, Julian (2), vermaakt zich met een politieauto, terwijl Toms andere zoon - Lennart (3) - met een paar vriendjes bij de kerstboom zijn eigen dorp bouwt. Met een loopauto, vuilniswagen, graafmachine, kraanwagen, stoffen voetbal en veel Duplo beschikken ze over meer dan genoeg ingrediënten voor luidruchtig en vrolijk vertier.

Koters

De boomlange heer des huizes laat de koters rustig spelen en tapt aan het aanrecht kokend water voor thee. Vastenavond, in dienst van een zorgverzekeraar, heeft thuis gewerkt: een vrijstaande woning in Raalte-Noord, de nieuwbouwwijk waar ook Heino-trainer Martijn de Vogel en Schalkhaar-trainer Marc Lobbert wonen. Ze ontmoeten elkaar geregeld. ,,Vooral Marc zie ik regelmatig op straat met zijn hond'', vertelt Vastenavond. ,,Hij was mijn trainer bij Heino en we hebben een goede band.''

Ondertussen leeft Vastenavond, met enige overdrijving gesteld, zijn voetbaldroom. Eindelijk is hij eerste keeper bij de club waar hij opgroeide: Rohda Raalte. Dat vond in hem een vervanger voor de naar SVZW vertrokken Jens Veldwachter. Twee keer eerder kreeg Vastenavond de kans in de hoofdmacht van Rohda, even zo vaak greep hij naast het felbegeerde plekje onder de lat.

Hoogtepunt

Hij groeide zelfs uit tot Mister Heino, de club waarmee hij in twaalf seizoenen mooie successen beleefde met als hoogtepunt de promotie naar de eerste klasse in 2014. ,,Maar om mijn loopbaan bij Rohda te kunnen afsluiten, is fantastisch.''

Er was wel wat overleg voor nodig met het thuisfront. ,,Mijn vrouw Esther gunde me deze stap, maar had zich er ook op verheugd dat ik niet meer veertig zondagen per jaar op pad zou zijn. Want ik zou lager gaan voetballen. Toch waren we er snel uit. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat Rohda speciaal voor mij is.''

Streekderby

Vreemd was het weerzien met Heino, eind september in de Sallandse streekderby (2-2). ,,Op dat moment kende ik de tegenstander beter dan mijn eigen teamgenoten.'' Niet dat hij de neiging had de verkeerde mensen in te spelen. Lachend: ,,Nee, gelukkig niet. De oefenwedstrijd tegen Quick'20 was ook apart. Die ploeg wordt gecoacht door Michel Steggink, die twee jaar mijn trainer was bij Heino. Onwillekeurig denk je dan dat zijn aanwijzingen voor jou zijn bedoeld."

Met Rohda draait Vastenavond een sterk seizoen in de eerste klasse E. Twee weken geleden onttroonde de ploeg RKZVC als koploper, zondag werd Winterswijk met 7-1 verslagen. ,,Vooral de wedstrijd tegen RKZVC, in onze ogen een titelkandidaat, gaf veel vertrouwen. We wonnen met 1-2 en dat zorgde voor ontlading en het gevoel: dit kan weleens een heel mooi seizoen worden.''

Ervaringsvak

Keepen is in de ogen van Vastenavond een ervaringsvak en hij vindt dat hij er beter in is geworden. Hij is geen uitgesproken lijnkeeper, maar ook geen 'excentriek Manuel Neuer-type'. Degelijkheid en een streven naar zekerheid kenmerken hem. ,,Ik ben best perfectionistisch en eigenlijk alleen tevreden met een vlekkeloze wedstrijd. Maar ik kan een foutje wel beter plaatsen: ik laat er niet mijn hele wedstrijd door overhoop halen en probeer alsnog een vijfje of een zesje te scoren.''

Hoewel hij bij Rohda ooit de concurrentiestrijd verloor van Ruben Tepperik, heeft Vastenavond een goede band met de huidige keeperstrainer. ,,We praten vaak over het vak, bespreken spelsituaties. Ruben is positief-kritisch."

Met maar één doel: zo hoog mogelijk eindigen met Rohda. Als kampioen? Vastenavond, met een grijns: ,,Dat zou ultiem zijn. Maar laat ik daarover maar niets zeggen in de krant, want dat is alleen maar gevaarlijk.''