Eindelijk weer eens een overwinning voor Hatto Heim, DVS’33 heeft weinig moeite met DOVO, Zeldzame nederlaag voor Sparta Nijkerk

Zaterdag, Derde Divisie

VVOG hield een 0-1 voorsprong niet vast tegen Excelsior’31, dat op basis van de kansen een terechte zege boekte. Een vrije trap van Rafik el Hamdi ging via keeper Van Zaltbommel tegen de paal, waarna de rebound een prooi was voor Bruce Lücke, die zijn eerste goal in het shirt van VVOG scoorde. Excelsior’31 voerde na de pauze de druk flink op en na twee reddingen van Wouter Polhoud op schoten van Werkhoven en Reinders knalde Hakim Ezafzafi een afvallende bal binnen. Twee minuten na zijn gele kaart schoot Simon Seppenwoolde Excelsior’31 op 2-1. ,,Ons eerste halfuur was prima, maar het laatste kwartier voor rust kwamen we moeilijk onder de druk vandaan en de tweede helft helemaal niet meer. We misten de rust en vertrouwen om situaties te herkennen tegen een goed voetballende ploeg’’, sprak interim coach Henk Drost: ,,Vrijdagmorgen kwam de beslissing van Schuurman om te stoppen en dat was voor iedereen een verrassing. Het is spijtig. Ik kreeg het verzoek om vandaag en ook dinsdag voor de groep te staan. Vandaag is het niet gelukt, nu weer focus op dinsdag.’’

Excelsior’31 - VVOG 2-1 (0-1). 21. Bruce Lücke 0-1, 66. Hakim Ezafzafi 1-1, 72. Simon Seppenwoolde 2-1.