Eindelijk weer reden tot feest bij HHC Hardenberg, Jong Sparta wordt verslagen

Derde Divisie Dani Bronsink van KCVO geniet met volle teugen van kraker tegen Robur et Velocitas: ‘Leuke en fanatieke club’

De wedstrijd tussen twee van de hoofdrolspelers in de derde klasse D had zondagmiddag alle kenmerken van een derby, hoewel het er officieel geen was. Strijd en de nodige hectiek, opstootjes binnen en buiten de lijnen en publiek dat zich op de knusse tribune in Vaassen nadrukkelijk liet horen.

3 april