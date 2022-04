Eitjes voelt zich kiplekker met Pasen en pakt periodetitel met Warnsveldse Boys, ABS snoept Robur puntje af

Warnsveldse Boys

Warnsveldse Boys verzekerde zich met een daverende 6-1 zege op Albatross van een periodetitel. De ploeg van Michel Feukkink verloor afgelopen november nog bij de Apeldoornse opponent (2-1). Het rukte daarna op naar de derde plaats. ,,Het is een wereld van verschil ten opzichte van toen. We spelen veel volwassener, geduldiger aan de bal en maken daarbij veel betere keuzes. Ik heb er echt van genoten. Of er nog meer in zit? We wilden voor de prijzen spelen en het is mooi dat dat is gelukt. Alleen moeten we blijven doen wat we nu doen. Het winnen van wedstrijden.”