Elders wacht nog op zijn eerste zege als hoofdtrainer

Het is voor Erwin Elders wachten op zijn eerste overwinning als hoofdtrainer. In november trad hij aan bij V en L, de hekkensluiter in de vijfde klasse G van het zondagvoetbal, en het zoet van de overwinning laat nog altijd op zich wachten.

Zelfs een punt haalde hij nog niet. Maar de 26-jarige elektricien uit Posterenk, bezig aan zijn eerste klus, wanhoopt niet. ,,Van de laatste plaats zullen we dit seizoen waarschijnlijk niet meer afkomen. Maar een paar keer winnen, zou al mooi zijn", zegt Elders. ,,We staan dan wel laatste met drie punten, maar we doen niet onder voor de onderste vier in onze klasse.”

Kruisband afgescheurd

Terwolde, Posterenk, Cupa, Wilp; hij is ontegenzeggelijk een jongen van de streek. ,,Ik heb zelf altijd gevoetbald bij Cupa, dat met Wilp is opgegaan in CCW'16. Dat doe ik nog steeds zo nu en dan op zondagochtend. Tot mijn 22e speelde ik daar in het eerste, nadat ik mijn voorste kruisband afscheurde, ben ik lager gaan voetballen. Ik heb me niet laten opereren en soms nog wel last bij het maken van bepaalde bewegingen.” Toch maar een keer onder het mes dan? ,,Ja, dat moet wel een keer gebeuren.”

Al op zijn 16e ging hij als jeugdtrainer aan de slag, in het voetspoor van zijn vader. ,,Ik heb zo'n beetje alle jeugdteams bij Cupa getraind, was jeugdtrainer bij Diepenveen en nu coach ik ook nog altijd de B1 van Lochem. Als je ergens als jeugdtrainer aan de slag wil gaan, dan is de zaak meestal binnen een dag beklonken. In het seniorenvoetbal ligt dat anders. Ik ben een paar keer op gesprek geweest en was blij dat ze me de kans boden te laten zien wat ik kan met volwassenen.

Spelersmateriaal

,,Dat is precies wat ik wil, hier laten zien dat het niet alleen gaat om het spelersmateriaal waarover je beschikt. Met de club een stap zetten en dan ooit zelf een stapje hogerop maken. In de vierde of vijfde klasse, want ik heb geen tijd om mijn UEFA B te halen."

Dit weekend komt het vlaggenschip van V en L niet in actie. ,,Dus gaan we trainen. We moeten wel in de werkmodus blijven hè.” Want het is hard werken op weg naar een eerste overwinning.