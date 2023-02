Elf minuten in Harderwijk vliegen voorbij, toch gebeurt er genoeg: ‘Alleen de pupil van de week ontbrak’

Vierde divisie Flevo Boys heeft aan flitsend kwartier niet voldoende om nieuwe nederlaag te voorkomen

Voor wie het nog niet in de gaten had: Flevo Boys is een heuse degradatiekandidaat. Dat maakt de pijnlijke thuisnederlaag tegen SV Huizen wel duidelijk (1-4), ondanks een pikstart. ,,We moeten ons opmaken voor een lang en zwaar einde van het seizoen”, verzucht Frits Dantuma.