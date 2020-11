Elise Meijerink uit 't Harde speelt dit seizoen niet meer voor KAA Gent

Meijerink is dinsdag 24 november in Gent geopereerd en is de komende weken thuis in ‘t Harde. ,,De consequentie is dat ik minimaal zes maanden moet revalideren. Ik heb een tweejarig contract in Gent en de trainer zei dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen nu al is begonnen. Ik doe er alles aan om na de zomer weer aan te sluiten.”