Elspeet daalt na één seizoen weer af naar de kelder

De moed zakte Elspeet al snel in de schoenen, nadat de sterk spelende jongeling Brandon Akolade de score al na zeven minuten opende. Doelman Levi van de Steeg hield Elspeet daarna in de wedstrijd. De thuisclub kon er weinig tegenover zetten en liep vlak voor rust tegen een tweede tegentreffer aan. Krijn Eckhardt schoot binnen.

De wedstrijd lag daarmee in de plooi en in de verzengde hitte zakte de wedstrijd daardoor weg na rust. Toen Ryan Schouten een kwartier voor tijd voor de aansluiting zorgde, kwam er weer even wat hoop in de Elspeter harten, maar die was vijf minuten later definitief vervlogen na de 1-3 van Bart de Zwaan.