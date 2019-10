Elspeet en Rouveen houden elkaar in evenwicht

In de tweede helft was er meer strijd van beide kanten en was het vooral Rouveen dat het beste van het spel had. Na een uur spelen was het Milan Smit die met een fraaie kopbal de ban brak en de bezoekers op voorsprong wist te zetten. Hierna kwam Elspeet eigenlijk maar sporadisch in het spel voor en had het geluk dat de bij vlagen onnavolgbare scheidsrechter Gerard Jansen een penalty gaf. Niels van der Steeg wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de bal achter doelman Daan Kattenberg. Rouveen kreeg hierna nog zeker drie à vier opgelegde kansen om het duel te beslissen, maar de ploeg van De Ruiter hield ternauwernood stand.