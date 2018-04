Elspeet wint restant tegen Teuge

De teams begonnen in minuut 36 en na 9 minuten was het 3 minuten rust. De treffer van de bezoekers in de 89e minuut kwam te laat: 2-1. Jasper van Oorspronk draaide een corner in die door Colin Pluim in eigen doel werd gewerkt. Dat was niet fataal, aangezien Elspeet in het op 24 maart gestaakte duel door Pluim en Rick Mulder 2-0 voor stond.

Vol gas

,,We hebben 55 minuten lang vol gas gegeven en hen volledig onder druk gezet’’ zag Teuge-coach Marcel Vink. ,,We hebben alles op alles gezet. Met de beleving kunnen we vooruit.’’