Emiel Diender ziet af van vervolg bij CSV'28

Rav van den Berg wint met Oranje O16 van Hongarije

21:50 Verdediger Rav van den Berg van PEC Zwolle heeft zijn tweede interland gespeeld. De Zwollenaar, broer van Sepp, was donderdag met Oranje O16 in Assen succesvol in een oefeninterland tegen Hongarije (1-0).