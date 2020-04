Emiel Goud keert terug bij Nunspeet

De aanvaller stroomde vanuit de jeugd van Elspeet door naar het eerste elftal en groeide uit tot een belangrijke steunpilaar. Dit seizoen is hij met negen goals topscorer van Elspeet, dat voorlaatste staat in de derde klasse C.

De 22-jarige Elspeter speelde twee jaar geleden ook al op sportpark De Wiltsangh, van 2016 tot 2018. ,,Na twee seizoenen bij Nunspeet ben ik in goed overleg weggegaan. Het eerste seizoen speelde ik na de winterstop best veel. Maar in het tweede seizoen belandde ik op de bank en stond pas de laatste zeven wedstrijden weer in de basis. Ik had mijn jawoord toen al aan Elspeet gegeven en wilde mij daar aan houden. Zowel Arjen ten Brink als Gerjan Mulder van de TC van Nunspeet hebben toen gezegd dat ik in de toekomst in beeld zou blijven.’’

Hogerop

Goud had onlangs bij Elspeet aangegeven weer hogerop te willen. ,,Ik heb ervan geproefd en denk dat ik het spelen in de eerste klasse in mij heb. Ik heb ook meerdere gesprekken met Zwart-Wit’63 gehad, maar die ploeg blijft door het coronavirus ook derdeklasser. Toen Gerjan Mulder van Nunspeet belde en ik ook een fijn gesprek had met trainer Erwin Brem, heb ik de keus voor Nunspeet gemaakt.’’