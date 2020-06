Emir Balavac van WZC naar Diepenveen, negende club op zijn palmares

De Bosniër had het naar zijn zin bij WZC en had zeker nog wel een jaar of twee kunnen blijven. Bij de vierdeklasser uit Wapenveld maakte hij in twee seizoenen 35 competitiegoals. ,,En meer dan twintig assists in 35 wedstrijden”, vult Balavac aan. Toch voetbalt hij liever wat dichter bij huis. ,,Daarnaast ken ik Slinkman goed en was het voor mij heel aantrekkelijk om bij Diepenveen te gaan voetballen. Zelf denk ik dat Slinkman bij WZC een goed geolied team achterlaat voor komend seizoen.’’