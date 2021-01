EMMS uit Slagharen roept werkgroep in het leven voor mogelijke overstap naar het zaterdagvoetbal

Eendracht Maakt Macht Slagharen, van 1931, heeft een werkgroep in het leven geroepen om uit te zoeken of er een gegronde reden is voor een gehele of gedeeltelijke overstap naar het zaterdagvoetbal. Aanleiding is het forse aantal opzeggers van de laatste jaren, waarbij de meeste jonge voetballers zijn gestopt omdat ze liever niet op zondagochtend spelen. Die ontwikkeling is bij meer regionale clubs zichtbaar, zo wordt in Dedemsvaart en Ommen gepraat over samenwerking en fusie van de zaterdag- en zondagvereniging.