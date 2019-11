EMMS verliest kansloos op bezoek bij Jubbega

Tweede klasseEMMS heeft vanmiddag een 3-0 nederlaag geleden op bezoek bij Jubbega. De ploeg van trainer Johan Oldekamp wist geen grip te krijgen op de wedstrijd en moest zo het onderspit delven in Friesland. ,,Jubbega is gewoon een stuk beter dan dat wij zijn’’, vertelt EMMS-verdediger Bastiaan Anbergen. ,,Wij moeten hiervan leren en volgende week weer volle bak gaan.’’

Het eerste half uur kreeg geen van beide ploegen grip op de wedstrijd. Maar op sommige momenten leek het alsof EMMS de avond voor de wedstrijd een teamfeestje had. Hier een stapje te laat, daar een duel verloren. De wil was er wel, maar de snelheid en intensiteit waarmee Jubbega speelde was niet bij te poten voor de promovendus.

Beide ploegen leken met een 0-0 stand te gaan rusten, totdat Jubbega aanzette en twee doelpunten maakte binnen vijf minuten. Daryl de Vries, de rechtsbuiten van de thuisploeg, is EMMS-linksback Arjan van der Most te snel af. Een lage schuiver zorgt voor de 1-0, een paar minuten later maakten de Friezen via een flitsende counter de 2-0.

Een kwartier voor tijd was daar nog de 3-0, na een blunder van EMMS-doelman Bastin Kleinheerenbrink. Een hoekschop lijkt een makkelijke prooi voor de sluitpost, maar hij laat de bal los waardoor Jubbega-aanvaller Niels Talsma de bal in een open doel kan koppen.

,,Je komt gewoon de afspraken die gemaakt zijn niet na, dat kost je de kop’’, vertelt EMMS-trainer Oldekamp. Jubbega was met name gevaarlijk op de counter, daar was nog voor gewaarschuwd. ,,Tot twee keer toe zitten wij er niet strak genoeg op en kunnen zij snel omschakelen’’, vertelt Bastiaan Anbergen. ,,Volgende week krijgen we Lemelerveld op bezoek, laten we hopen dat we dan wat meer bij de les zijn.’’