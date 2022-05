Energieke Stef Nijland is het toonbeeld van wilskrachtig DVS’33

hoofdklasse Onder het toeziend oog van clubicoon Chris van der Meulen, op krukken, boekt Berkum belangrij­ke zege in degradatie­strijd

Chris van der Meulen ziet Berkum op karakter winnen van Eemdijk (1-0) en dat sterkt de aanvaller in de gedachte dat zijn ploeg het gaat redden in de hoofdklasse. Zelf weet de aanvaller nog niet of hij na dit seizoen terugkeert. Maar na een geslaagde operatie is het herstel in ieder geval begonnen.

11:36