Enorme spandoeken en overal groene kabouters: dit zijn de broertjes van de IJsselderby

derde divisie Hattrick­held Klaas Romkes van Urk legt Sparta Nijkerk over de knie: ‘Ik zat wel op een doelpunt te wachten’

Met zeven doelpunten en twee hattricks op een zomers sportpark De Vormt, was het zaterdagmiddag goed vertoeven op Urk. De thuisploeg won in een sportief spektakelstuk met 4-3 van Sparta Nijkerk en staat daarmee na drie wedstrijden al op zeven punten. En dat terwijl handhaving de doelstelling is.