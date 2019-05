Ens pakt op de valreep belangrijk punt bij Espel

De gasten begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen door een kopbal van Dennis Wolfs al na vijf minuten op voorsprong. Na een kwartier leek Espel de spanning wat kwijt te raken en ging het steeds beter voetballen. Na een halfuur spelen anticipeerde Mark Staal goed op een lange bal, waardoor hij zijn directe tegenstander eruit sprintte en de 1-1 kon maken. Vlak na de gelijkmaker had Kevin Reijneveld een uitgelezen mogelijkheid om Espel op voorsprong te schieten, maar vanuit een moeilijke hoek raakte hij de paal.

Cadeautje

Vlak na de pauze was het wel raak voor Reijneveld. Ens-doelman Richard van der Kamp schatte een hoge bal volledig verkeerd in en Reijneveld pakte het cadeautje uit: 2-1. Twee minuten later kwam Ens met tien man te staan, door een tweede gele kaart voor Jurre Tromp.