Ens wint met korfbalcijfers van Heerenveen

Met een nieuwe tactiek probeerde Ens-trainer Richard Nijboer zijn ploeg meer vertrouwen te geven. De focus lag op druk zetten en dat pakte binnen een kwartier twee keer goed uit. Eerst maakte Koen Koomen een doelpunt en twee minuten later zette Dennis Wolfs zijn ploeg op 2-0. Na een kwart wedstrijd stond Ens zelfs al op 3-0, door een heerlijke uithaal van Tony Sleurink. Tien minuten later schoot John Broeders zijn ploeg op 4-0, door een van richting veranderd schot. Slap verdedigen leidde het eerste doelpunt van Heerenveen in, maar met een 4-1 ruststand was iedereen blij verrast aan de kant van Ens.

In de tweede helft gingen beide ploegen vrolijk verder met doelpunten maken. Eerst scoorde Luuk Janssen de 4-2 voor Heerenveen en een minuut later scoorde Gijs Sturm de 5-2. Vijf minuten later was de wedstrijd weer twee goals rijker. Koomen maakte de 6-2, waarna Janssen uit een vrije trap de 6-3 binnenschoot. In het vervolg van de wedstrijd kwam Ens weinig meer in de problemen. Sturm had met een prachtig afstandsschot (onderkant lat) het slotakkoord: 7-3.