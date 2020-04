Epe is klaar voor de stap omhoog, vindt Stefan Lokhorst

KoplopersDe voetbalcompetitie is afgebroken vanwege de coronacrisis. Dat is zeker niet het belangrijkste in deze dagen, maar toch. Hoe denken de koplopers uit de stilgevallen competities over de komende tijden? Een serie met topteams, ieder op zijn niveau. Deel 9: SV Epe.

Oost (zo), 3B

SV Epe (+3 ten opzichte van Overwetering)

Was op weg naar een herhaling van 2017, toen het promoveerde en een jaar in de tweede klasse speelde. Epe is een gerenommeerde club, ooit zelfs hoofdklasser, maar speelt sinds 2000 vooral in de derde klasse.

Stefan Lokhorst (23) was ook dit seizoen topscorer. In de 17 gespeelde wedstrijden trof hij 22 keer doel. ,,We waren er als groep aan toe om naar de tweede klasse te gaan. Voor mijn gevoel meer dan toen we drie jaar terug promoveerden.”

Door het abrupte einde van de competitie blijven de 34 doelpunten die hij in het kampioensjaar 2016/2017 maakte nog even zijn persoonlijk record. ,,Ik probeer ieder jaar in ieder geval twintig doelpunten te maken en daarna stel ik weer nieuwe doelen. Zeker als het, zoals dit seizoen in het begin, zo lekker loopt. Ik zit dit seizoen in ieder geval boven één doelpunt gemiddeld, dat is altijd een soort magische grens.”

Quote Ik probeer ieder jaar in ieder geval twintig doelpunten te maken Stefan Lokhorst, SV Epe