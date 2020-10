Epe knokt zich knap terug tegen Dedemsvaart en Holten haalt net niet de dubbele cijfers tegen Heeten

HOOFDKLASSE Rake knal van Alcideaan Sil Kuurman levert hem een etentje op

3 oktober Trainer Wilko Niemer roept zijn manschappen bij elkaar in de middencirkel. Na een kleine bespreking is er een feestje en heft de selectie het Meppeler overwinningslied aan. Keurig op anderhalve meter van elkaar. Want na een lastige week krijgt Alcides Be Quick 1887 op de knieën, 2-1.