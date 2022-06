Epe krijgt wat het verdient: de titel in 2K is binnen

Geen moment heeft iemand van Epe echte twijfel gekend over of het wel zou lukken. Vanaf de eerste minuut was Epe in de aanval, nadat het met het nodige vuurwerk het strijdtoneel betrad. Maurits de Jong zorgde voor een verlichting van de spanning door al na vijf minuten binnen te schieten. De tweede treffer, die iets na rust viel, was de echt bevrijding. ,,Dan is het ook klaar”, dacht Bas van Schoonhoven.