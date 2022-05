Epe moet nog een weekje wachten, eerste kans op de titel is verkeken

Stiekem is zondag al gerekend op een beslissing om de titel in 2K. Het verschil is twee punten, dus alleen bij winst is Epe kampioen. De heenwedstrijd leverde overigens een 3-1 overwinning op voor de Friezen. Supporters zijn voor dit affiche in groten getale gekomen. Van beide kanten is er fanatiek publiek dat zorgt voor vuurwerk en gezang langs de lijn. Dat van LSC moet eerst een file doorstaan met hun bus vanuit Sneek. Ze schakelen wat later in, maar een chaotisch Champions League scenario blijft deze fans bespaard.