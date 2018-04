Epe pakt volle buit tegen MVV'29

Seizoen WSV/FSG gaat als nachtkaars uit

7 april Op papier speelde WSV/FSG Academy tegen concurrent FC Eindhoven voor directe handhaving in de eredivisie, maar in de praktijk kwam daar weinig tot niets van terecht. In het Zuiderpark ging WSV er met 1-7 af. Daarmee is de nacompetitie onafwendbaar geworden voor de Apeldoornse eredivisionist.