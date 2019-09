Epe roeit tegen de stroom in, Gorssel volgt de menigte

AMATEURBIJLAGEWaar menig club de afgelopen jaren afscheid nam van het zondagvoetbal, besloot Epe het in februari toch niet te doen. Althans, niet op korte termijn. De beslissing had behoorlijk wat voeten in de aarde. ,,Zaterdagavond flink aan de boemel gaan en zondagmiddag presteren, ligt niet lekker.”

Marius Rolsma zat bij SV Epe in de commissie, die onderzoek verrichtte naar het draagvlak voor zaterdagvoetbal. Deze commissie werd opgericht na het voorstel van enkele spelers van het eerste elftal. Zij wilden dat in de algemene ledenvergadering werd gesproken over een eventuele overstap naar de zaterdag. Eind oktober werd de overstap besproken en de onderzoekscommissie geïnstalleerd, bestaande uit Michéle Das (leidster van dames 1), Sven Hoogenboezem (aanvoerder eerste elftal), Jan Rosenkamp (oud-voorzitter) en Rolsma (voormalig secretaris).

De onderzoekscommissie ging gelijk aan de slag. Er werd gevraagd naar de mening van elke Epe-speler. ,,Bij het eerste was een meerderheid voor zaterdag, maar het was geen strikte eis. Ze gingen geen toedeledokie zeggen als we op de zondag bleven spelen”, zegt Rolsma.

Volgens Rolsma speelt de zaterdagavond een grote rol bij de keuze van spelers om op de zaterdag te voetballen. ,,Zaterdagavond flink aan de boemel gaan en dan zondagmiddag presteren, ligt niet lekker. Ik kan herinneren uit mijn eigen jeugd dat die combinatie soms fout ging. Maar goed, ik was ook niet zo prestatiegedreven.” Uit het onderzoek blijkt dat de dertigers de zondag zien als een dag voor het gezin, maar er komen meer specifieke zaken naar voren. Het eerste team en O19 hebben een voorkeur voor de zaterdag, bij de andere teams leeft die wens een stuk minder. De meerderheid van het tweede elftal is voor voetballen op zondag. Volgens Rolsma heeft dat laatste te maken met het feit dat de spelers nog een andere functie bekleden binnen de club, bijvoorbeeld als jeugdleider. Ook voor het eerste elftal geldt dat sommige spelers een extra taak hebben binnen de club. ,,Als ze gaan voetballen op zaterdag, kunnen ze geen jeugdteam leiden. Bij dwang kiezen de spelers van het tweede voor de functie als jeugdleider en stoppen ze met voetballen.”

Eenheid

Rolsma heeft één argument nadrukkelijk voorbij zien komen bij voorstanders. De zaterdag zou bij een overstap een echte clubdag worden. ,,Meer een eenheid. De spelers die al gevoetbald hebben, blijven kijken. Dat is best gezellig. Dat is denk ik het grootste voordeel.” Maar voor Rolsma wegen de nadelen van een overstap zwaarder dan de voordelen. Qua velden zou het net gaan, maar de club krijgt een tekort aan kleedkamers. Ook de kantine is dan te klein. ,,Bij WHC uit Wezep zie je het al. Daar hebben ze alle stoelen en tafels weggehaald. De kantine staat stampvol. Dat kan, maar dat vinden wij niet gewenst. Je moet rekening houden met calamiteiten.” Daarnaast kost uitbreiden van kleedkamers en de kantine een hoop geld. ,,Dat moet je willen. Je moet als club het geld hebben.”

De jeugd van Epe begint al vroeg op zaterdagochtend, maar bij een overstap wordt er nog eerder gevoetbald. Rolsma vindt dat een nadeel. ,,Er zijn ukkies die om zeven uur in de ochtend al in de auto stappen. Dat is niet fijn.”

Democratie

Wanneer zou Epe een overstap hebben door laten gaan? ,,Als het van buitenaf wordt opgelegd. Kijk, als de hele wereld op zaterdag gaat voetballen, kan je als vereniging niet anders. Dat had Hattem ook in 2013. Verschillende spelers van Hattem gingen naar clubs in de buurt. Zij hadden te maken met een leegloop.” Rolsma ziet de vereniging als een democratie. Ook al denk je dat het niet verstandig is, uiteindelijk beslist volgens hem de meerderheid. ,,Dan mag je hopen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is.”

Veel vraag naar recreatief voetbal op zaterdag is er niet. Rolsma denkt even na en haalt er een stukje historie bij. ,,Misschien wel handig dat ik dat doe. We hebben seniorenvoetbal op zaterdag gehad. Voor 1984 hadden we een prestatieteam op de zondag en de zaterdag.” Een groot succes was dat niet. Sterker nog, het liep volledig mis. ,,Spelers die doorstroomden naar de senioren hadden de keus tussen twee teams. Dat betekent dat je in principe twee zwakkere teams hebt. Als ze hadden gekozen voor de zondag en ze zaten op de bank, gingen ze alsnog naar de zaterdag als ze daar van de trainer garantie kregen op speeltijd. Bij het zaterdagteam was er ook weinig animo om te helpen met onderhoud, bijvoorbeeld met de velden. Alles bij elkaar leidde dit tot een breuk. Zo is EZC ’84 ontstaan.”

Volgens aanvoerder Sven Hoogenboezem, lid van de onderzoekscommissie, vindt de jongere garde het interessant om naar de zaterdag te gaan. ,,Meer derby’s en meer clubs in de omgeving.” Zelf vindt hij het allebei prima. ,,Maar spelen tegen clubs uit de buurt lijkt me leuk. Dat is iets persoonlijks. Uit clubbelang snap ik de keuze voor de zondag.”

Volledig scherm Het veld van Gorssel is niet altijd beschikbaar. © Sander Kruitbos

Gorssel is terug

Na een jaar afwezigheid doet Gorssel dit seizoen weer mee met een standaardteam. Niet op de zondag, maar voor het eerst op de zaterdag. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar waarom kiest de club hier eigenlijk voor? ,,Het is gewoon niet leuk op zondag.”

In mei 2018 klapte de samenwerking met Epse uit elkaar en besloot Gorssel het een seizoen te doen zonder standaardteam. Voorzitter Job Dietrich omschrijft het als een pas op de plaats. ,,De club heeft in deze tijd bedacht waar het naartoe wil. Weinig mensen begrepen dit.”