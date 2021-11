Epe wint na achterstand, Dalfsen geeft voorsprong weg, Voorwaarts wint ruim van Heino

Het was weer een enerverende dag in het zondagvoetbal. De goals vlogen je om de oren en er was de ene comeback na de andere. Zo verloor Dalfsen met 2-4 van Winterswijk ondanks een 2-1 voorsprong bij rust en won Epe juist terwijl het halverwege op achterstand stond. TKA kon voor het eerst in ruim twee jaar weer eens een overwinning bijschrijven, terwijl de doelpunten bij Warnsveldse Boys-Overwetering als rijpe appelen uit de lucht vielen (4-4). Alles over deze wedstrijden en nog veel meer kunt u op uw gemak teruglezen in onderstaand liveblog.

Uitslagen:

Dalfsen-FC Winterswijk 2-4

Heino-Voorwaarts 0-3

SV Epe-LAC Frisia 1883 3-2

Haarle-Nieuw Heeten 1-0

Warnsveldse Boys-Overwetering 4-4

Activia-Turkse Kracht 0-2

Columbia-Tubantia 1-3

Victoria Boys-De Gazelle 2-2

ZVV’56-TKA 1-5

Ruinerwold-Havelte 0-2

