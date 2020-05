Epse krijgt door zes nieuwelingen een grotere selectie

Epse heeft niet ver hoeven zoeken voor de versterkingen. Vedran Fizovic, de broer van topscorer Almir Fizovic, keert terug in Epse na een periode bij Davo. Over broers gesproken. Rob en Joost de Haan sluiten samen aan bij de selectie. Rob de Haan komt uit een lager elftal, maar heeft ervaring opgedaan bij De Graafschap en FC Zutphen.

Ook Daan Lodeweges keert terug op het oude nest. De aanvaller studeerde in Utrecht, maar is teruggekeerd in het dorp. Daarnaast sluit de 21-jarige Cabin Bulteel (Sallandia ) aan bij de selectie. John Moret zal aankomend seizoen de eerste doelman zijn, hij heeft een verleden bij VV Barneveld.