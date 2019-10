Epse moet genoegen nemen met punt tegen koploper: ‘Trots op mijn jongens’

Er zat, op basis van de ruststand (2-0 dankzij goals van Lars Otten en Joran Menkveld), zelfs even wat meer in voor de thuisploeg. ,,Ik ben trots op mijn jongens. We hebben gestreden voor wat we waard waren. Jammer dat het dan net niet resulteert in een punt”, aldus Epse-trainer Herman Harleman. Voor hem was het een speciaal duel, aangezien hij tegen een van zijn oude ploegen speelde en dus zondagmiddag veel oude bekende tegenkwam.