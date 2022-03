‘Er is geen club op dit niveau met zoveel eigen jongens in de ploeg als Staphorst’

derde divisieEens in de zoveel tijd laait de discussie over ‘eigen jongens’ weer op bij Staphorst, dat volgens trainer Paul Weerman weinig te klagen heeft over een herkenbaar gezicht van het eerste elftal. ,,Er is geen club in de tweede en derde divisie of hoofdklasse, behalve Urk, met zoveel eigen jongens in de ploeg”, stelt de coach na de 2-2 tegen Harkemase Boys.