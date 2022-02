Er valt toch nog iets te vieren voor de familie Achtereekte, want Helios wint bij Gorssel

‘Het mag weer’. De opluchting is voelbaar op sportpark Gerstlo. Zaterdag is voortaan weer de mooiste dag van de week. ’s Ochtends gaan de kleintjes de wei in, om daarna met in de ene hand een energiedrankje en in de andere hand een tosti naar de mannen van het eerste te kijken. Samen met nog een paar dozijn belangstellenden. De gure februariwind deert niemand, behalve misschien de plaatselijke grasmeesters. Het veld ligt er ondanks een hoop liefde en aandacht niet florissant bij, en met deze weersomstandigheden wordt het voorlopig niet beter ook.