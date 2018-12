Eric de Jongh moet Lelystad'67 redden

Yargan werd drie weken geleden van zijn taken ontheven en daarna nam Doelwijt de taken tijdelijk voor zijn rekening. Na de winterstop neemt De Jongh het stokje over. Hij heeft een verleden als speler van Telstar en was trainer van Lelystad O19. ,,Het wordt een zware klus, maar geen onmogelijke”, zegt de kersverse trainer over de opdracht om Lelystad te behouden voor de tweede klasse. ,,We willen erin blijven en ik zie daar mogelijkheden voor. Het wordt wel heel hard werken.”