Eric Folio verruilt Havelte voor Kuinre

Sportagenda Deventer e.o. De zaterdag zit vol streekderby’s én twee titelduels bij het handbal

21:17 De liefhebber van derby’s in het amateurvoetbal komt zaterdag volop aan zijn trekken. In 4C is het namelijk ‘derby day.’ De handbalsters van Lettele hopen zaterdag daarnaast feest te kunnen vieren. De ploeg van trainer Ron Stege kan zich tegen ESCA-Handbal tot kampioen van de hoofdklasse kronen.