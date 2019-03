Eric-Jan Lijzen gaat bij Alcides-jeugd ruiken aan trainersvak

Je bent vorig seizoen gestopt in het eerste met een promotie naar de hoofdklasse en wilde het een jaartje rustig aan doen. Begon het toch weer te kriebelen?

,,Toen ik stopte zei ik al dat ik als trainer een keer wat in de jeugd wilde gaan doen. In de winter heb ik een gesprek met het bestuur en Rob Koopmans gehad, de huidige trainer van JO15. Daar was onder meer een vacature. Het gaat mij om de ervaring hoe het is om trainer te zijn. Dat moet ik ondervinden. Ik wil graag mijn kennis overdragen, meehelpen aan de doorontwikkeling van de jongens en ik ga een cursus volgen.”

Je hebt bij FC Zwolle, Be Quick’28 en Alcides de nodige trainers meegemaakt. Wie is je bijgebleven?

,,Bij Zwolle stond Dwight Lodeweges voor de groep. Zijn idee over positiespel spreekt mij erg aan, maar ook van Peter Boeve bij Be Quick’28 heb ik veel geleerd. Hij had alle trainingen van Cruijff overgenomen. En je hebt ook trainers die zorgen voor een goede sfeer. Dat is altijd en overal, zeker bij de jeugd, heel belangrijk.”

Hoe is het jaartje vrijaf bevallen?

,,Dat is een goede keuze geweest. Ik ben echt op het juiste moment gestopt, zowel als het gaat om mijn fysiek en mijn voetbalplezier. Ik heb toen gezegd: ik doe even niks. Geen verplichtingen. We zijn bezig met een huis wat binnenkort af is. Daar is nu tijd voor. Of ik een klusser ben? Haha, nee totaal niet.”

Deze week staat MSC - Alcides op het programma. Toch nog bijzonder?