Ernstige blessure keeper Oosterhof is smet op overwinning Staphorst

Oosterhof (29) heeft hoogstwaarschijnlijk zijn kruisband afgescheurd. Voor de derde keer in zijn loopbaan. Een drama voor de ervaren keeper, die in een eerder stadium zijn afscheid bij Staphorst aankondigde en dus zijn laatste wedstrijd voor die club zo goed als zeker heeft gespeeld. Begin deze week brengt Oosterhof een bezoekje aan de orthopeed, maar het gevoel is slecht. Zeker toen hij de scan zag. ,,Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar het ziet er niet goed uit”, zegt trainer Paul Weerman. ,,Het kan weleens einde carrière zijn.”

Kilometers maken

Oosterhof, door Weerman ‘de beste keeper van de hoofdklasse’ genoemd, raakte in de oefenwedstrijd tegen KHC (in januari) geblesseerd aan zijn knie. Gehoopt werd dat hij binnen een paar weken kon terugkeren in het doel, maar dat lijkt nu een utopie. Daarom mag de pas 20-jarige Jorick Maats, die Oosterhof tot nu toe verdienstelijk vervangt, het seizoen afmaken bij de koploper. De jonge Dalfsenaar mag de komende maanden kilometers maken, ook omdat hij er komend seizoen moet staan bij Staphorst. Maats is dé aangewezen man om eerste keeper te worden.

Op de achtergrond is Staphorst bezig om na dit seizoen een extra doelman aan de selectie toe te voegen. Iemand die stand-by kan staan voor Maats. Een kanshebber is Christiaan Haagsma, die nu nog onder de lat staat bij SVM in Marknesse. Hij speelde eerder voor Flevo Boys en staat bij Staphorst op de radar.

Oppeppen

Maar dat is voor latere zorg. Zaterdag behield Staphorst de koppositie in de hoofdklasse B door thuis RKAV Volendam aan de kant te zetten. Met moeite, dat wel. Staphorst speelde geen wereldpartij en besliste het duel pas in blessuretijd na goals van Martin van ‘t Ende (2-0) en Stan Haanstra (3-0). Weerman moest zijn spelers na afloop desondanks even oppeppen. ,,Er heerste teleurstelling over de mindere wedstrijd”, zegt de trainer. ,,Maar we winnen met 3-0, houden de nul en staan nog steeds bovenaan. Dan mag je ook wel een beetje trots zijn.”